Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев обжаловал приговор
- РИА Новости
«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Подкопаева, дата рассмотрения пока не назначена», — цитирует Интерфакс сообщение суда.
Тверской суд Москвы вынес приговор 3 сентября. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как Подкопаев признал вину и раскаялся в содеянном.
Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции. Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля. Ещё один фигурант — Данила Беглец — был приговорён к двум годам колонии.