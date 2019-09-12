Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев обжаловал приговор

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Иван Подкопаев, осуждённый на три года колонии по обвинению в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированной акции 27 июля в Москве, обжаловал приговор.
Фигурант «дела 27 июля» Подкопаев обжаловал приговор
  • РИА Новости

«В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Подкопаева, дата рассмотрения пока не назначена», — цитирует Интерфакс сообщение суда.

Тверской суд Москвы вынес приговор 3 сентября. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как Подкопаев признал вину и раскаялся в содеянном.

Ранее Мещанский суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко, который бросил мусорный бак в сторону сотрудников полиции. Тверской суд Москвы приговорил к трём годам колонии Кирилла Жукова за нападение на сотрудника Росгвардии во время акции 27 июля. Ещё один фигурант — Данила Беглец — был приговорён к двум годам колонии

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