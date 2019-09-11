Названы самые популярные финансовые продукты у россиян

Специалисты аналитического центра НАФИ выяснили, какие финансовые продукты пользуются наибольшей популярностью у россиян. Результаты опроса есть в распоряжении RT.

Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии. Согласно результатам опроса, их используют 71% россиян.

Около трети респондентов имеют дебетовые карты, полученные при открытии счёта в банке. 21% россиян пользуются кредитными картами.

Более половины опрошенных (53%) пользуются мобильным банком, треть — интернет-банком.

Также опрос показал, что у россиян популярны кредитные продукты. Так, 22% опрошенных выплачивают потребительский кредит, ипотека оформлена у 7%, у 5% — автокредит.

В меньшей степени россияне пользуются сберегательными финансовыми продуктами. Счёт в банке имеют 13% респондентов, у 12% оформлен срочный банковский вклад, а 3% опрошенных арендуют банковские ячейки.

Также опрос показал, что 12% населения на данный момент не пользуются никакими финансовыми услугами.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Ранее в ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов.