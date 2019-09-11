Названы самые популярные финансовые продукты у россиян

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Специалисты аналитического центра НАФИ выяснили, какие финансовые продукты пользуются наибольшей популярностью у россиян. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Названы самые популярные финансовые продукты у россиян
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Самым популярным розничным финансовым продуктом признаны пластиковые карты для получения пенсии, зарплаты или стипендии. Согласно результатам опроса, их используют 71% россиян.

Около трети респондентов имеют дебетовые карты, полученные при открытии счёта в банке. 21% россиян пользуются кредитными картами. 

Более половины опрошенных (53%) пользуются мобильным банком, треть — интернет-банком. 

Также опрос показал, что у россиян популярны кредитные продукты. Так, 22% опрошенных выплачивают потребительский кредит, ипотека оформлена у 7%, у 5% — автокредит. 

В меньшей степени россияне пользуются сберегательными финансовыми продуктами. Счёт в банке имеют 13% респондентов, у 12% оформлен срочный банковский вклад, а 3% опрошенных арендуют банковские ячейки. 

Также опрос показал, что 12% населения на данный момент не пользуются никакими финансовыми услугами.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. 

Ранее в ОНФ предложили ужесточить ответственность банков при взыскании долгов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить