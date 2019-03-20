Названы регионы России с наибольшим и наименьшим числом банкоматов

ЦБ обнародовал информацию о количестве банкоматов в регионах России на начало 2019 года. На основе этих данных RT составил рейтинг субъектов с наибольшим и наименьшим числом аппаратов для получения и внесения наличных.

Лидером стал Московский регион (Москва и Московская область) — 36,5 тыс. банкоматов.

На втором месте Санкт-Петербург (10,5 тыс.). Далее идут Краснодарский (6,9 тыс.) и Красноярский (6,8 тыс.) края и Тюменская область (6,4 тыс.).

Меньше всего банкоматов располагается на Чукотке — всего 61. Также в пятёрке аутсайдеров Еврейская АО (199 банкоматов), Ингушетия (203), Магаданская область (216) и Республика Алтай (240).

Всего в России функционирует более 200 тыс. банкоматов, из них 135 тыс. обладают функцией приёма наличных. С помощью 127,3 тыс. банкоматов можно оплачивать товары и услуги.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе предложили ввести единую межбанковскую комиссию при обналичивании средств в банкоматах разных финансовых учреждений.