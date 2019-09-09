Суд в Москве арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову

Басманный суд Москвы заключил под стражу Бахыта Карабалаева, напавшего на председателя Центризбиркома Эллу Памфилову в её собственном доме.

Как передаёт РИА Новости, следователь просил арестовать Карабалаева до 6 ноября, прокурор полностью поддержал ходатайство.

Ранее мужчина признал вину в совершении преступления и дал показания.

Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом и ничего не знал о личности хозяев.

Инцидент произошёл в ночь на пятницу, 6 сентября. Карабалаев пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и несколько раз ударил её электрошокером.

Глава ЦИК рассказала, что стала «молотить изо всех сил» злоумышленника и «очень громким голосом на него ругаться», в итоге тот убежал.