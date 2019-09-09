В Совфеде оценили заявление США о непризнании выборов в Крыму

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT оценил заявление посольства США на Украине о непризнании выборов, которые были проведены на территории полуострова.
В Совфеде оценили заявление США о непризнании выборов в Крыму
  • РИА Новости

«Их признание нас, честно говоря, совершенно не волнует. Ничего другого, кроме подобных заявлений, мы от них и не ожидаем. Для нас самое главное — что эти выборы признали крымчане и Россия в целом», — сказал Цеков.

По словам сенатора, такие заявления «свидетельствуют о том, что они не оценивают ситуацию такой, какая она есть на самом деле».

«Они находятся в плену тех штампов, которые выработали по Крыму. И слова они подбирают соответствующие — «оккупационные». Это наша земля и наша родина. Поэтому мы слышим, что они говорят, но особо на это внимания не обращаем», — заключил он.

Ранее в посольстве США на Украине заявили о непризнании выборов в Крыму.

8 сентября в России прошёл единый день голосования.

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