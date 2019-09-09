Facebook и Google ответили на заявление Роскомнадзора о политрекламе

Компания Facebook в ответ на заявление Роскомнадзора о политической рекламе в социальной сети в «день тишины» и день выборов отметила, что ответственность за соблюдение избирательного законодательства той или иной страны несут рекламодатели, размещающие свой контент.

Об этом сообщает Интерфакс.

При этом в компании уточнили: в случае если поступают обращения о том, что та или иная реклама нарушает местное законодательство, данное заявление рассматривается и принимаются соответствующие меры.

Компания Google в ответ на заявление Роскомнадзора о распространении политической рекламы в «день тишины» и день выборов сказала, что такая реклама не должна нарушать законы территорий, на которые ориентирована.

«Мы поддерживаем ответственную политическую рекламу и ожидаем, что она должна соответствовать местным законодательным требованиям, включая законы о выборах и избирательных правах и обязательные «периоды тишины», для любых географических областей, на которые такая реклама ориентирована», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее Роскомнадзор выявил распространение политической рекламы в Google, Facebook и на YouTube в дни, когда это законодательно запрещено в связи с выборами.

В ведомстве отметили, что такие действия можно рассматривать как вмешательство в суверенные дела России. При этом ранее РКН направил в компании Google и Facebook обращения с требованием не допустить распространения политической рекламы на их платформах 7 и 8 сентября.

Сообщалось, что факты нарушений со стороны Google и Facebook во время выборов в России будут переданы в комиссию по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.

В конце августа стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России направила запросы во все правоохранительные структуры с просьбой предоставить информацию по случаям вмешательства.