Комиссия ГД запросила у правоохранительных органов данные о вмешательстве в дела России
- РИА Новости
«Мы направили запросы в российские правоохранительные структуры во все и органы госвласти о предоставлении имеющейся информации», — цитирует Пискарёва РИА Новости.
По его словам, комиссия намерена приглашать на последующие заседания российских экспертов и представителей иностранных СМИ.
Он также проинформировал, что следующее заседание думской комиссии может пройти в скором времени, до единого дня голосования 8 сентября.
В Госдуме создали комиссию из 12 депутатов, которые будут расследовать случаи вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
23 августа прошло первое установочное заседание, в ходе которого был намечен план работы.