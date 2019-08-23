Комиссия ГД запросила у правоохранительных органов данные о вмешательстве в дела России

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России направила запросы во все правоохранительные структуры с просьбой предоставить информацию по случаям вмешательства. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарёв.

«Мы направили запросы в российские правоохранительные структуры во все и органы госвласти о предоставлении имеющейся информации», — цитирует Пискарёва РИА Новости.

По его словам, комиссия намерена приглашать на последующие заседания российских экспертов и представителей иностранных СМИ.

Он также проинформировал, что следующее заседание думской комиссии может пройти в скором времени, до единого дня голосования 8 сентября.

В Госдуме создали комиссию из 12 депутатов, которые будут расследовать случаи вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

23 августа прошло первое установочное заседание, в ходе которого был намечен план работы.