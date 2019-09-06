Роструд назвал сферы с высокими зарплатами

В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.

«Среди лидеров по числу предложений с оплатой труда от 80 тыс. рублей в месяц и выше — сферы производства, транспорта, строительства и недвижимости, а также добывающая промышленность», — приводит ТАСС сообщение Роструда.

Отмечается, что на высокую зарплату в данных отраслях могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузовиков, механики по ремонту, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, а также начальники участков в строительстве.

В Роструде отметили, что суммы до 300—400 тыс. рублей в месяц предлагают, например, пилотам и капитанам.

Ранее были названы регионы России с самой сложной ситуацией на рынке труда.