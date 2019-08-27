В Роструде назвали новую графу в резюме

В Роструде рассказали, что опыт волонтёрской деятельности будет учитываться при размещении резюме на портале «Работа в России».

«Опыт волонтёрства очень важен и является сильной характеризующей чертой соискателя. Поэтому планируется интегрировать систему «Добровольцы России» с нашим порталом «Работа в России», — сказал замглавы ведомства Денис Васильев в разговоре с «Российской газетой».

По его словам, в следующем году появится возможность при размещении резюме сообщить о своём волонтёрском опыте и в резюме появится соответствующая отметка.

В декабре 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении концепции развития волонтёрства в стране до 2025 года.

Отмечается, что концепция определяет основные направления развития волонтёрства в целях обеспечения подхода к мерам поддержки добровольческих инициатив.

Ранее ФАН сообщало, что серия экологических марафонов по очистке берегов рек и озёр состоится по всей России в рамках национального проекта «Экология». Более 500 тыс. добровольцев выразили желание принять участие в акции.