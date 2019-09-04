Климов: зарубежные оппоненты использовали выборы в МГД как повод для протестов

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Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в ходе заседания в среду, 4 сентября, заявил, что зарубежные оппоненты использовали выборы в Мосгордуму для организации протестных акций против российских властей.
Климов: зарубежные оппоненты использовали выборы в МГД как повод для протестов
  • РИА Новости

«Зарубежные оппоненты пытались в июле-августе максимально использовать выборы в Московскую городскую думу в качестве повода для организации и проведения целого ряда протестных мероприятий, включая незаконные», — цитирует ТАСС Климова.

По его словам, цель заключалась в том, чтобы дискредитировать руководство России, в том числе перед иностранной аудиторией.

Он добавил, что в связи со спадом протестных акций «началось смещение акцентов с выборной тематики на так называемую правочеловеческую».

В начале августа Климов в беседе с RT заявил, что целью России является закрытие любых лазеек в законодательстве, создающих возможности для иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Ранее сообщалось, что в Госдуме создали комиссию из 12 депутатов, которые будут расследовать случаи вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Глава комиссии Василий Пискарёв заявил, что во все правоохранительные структуры направлены запросы с просьбой предоставить информацию по случаям вмешательства.

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