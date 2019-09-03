Кабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выделить Минпромторгу бюджетные средства в размере около 4 млрд рублей на создание оборотного склада запчастей и оформление сервисных бюллетеней для самолётов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«В целях реализации программы развития семейства самолётов Sukhoi Superjet 100 (самолётов RRJ-95) выделить в 2019 году Минпромторгу России из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере 3 992 311,8 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета изготовителям воздушных судов», — следует из документа.

Согласно распоряжению, данные средства будут направлены на «формирование оборотного склада в размере не менее 700 компонентов и обеспечение внедрения 64 сервисных бюллетеней».

При этом Минпромторгу поручено осуществить контроль за целевым и эффективным использованием данных средств и предоставить соответствующий отчёт до 1 февраля 2020 года.

Ранее Минпромторг опроверг сообщения об отказе от создания самолётов Sukhoi SuperJet на 75 мест (SSJ-75).

В мае глава Минпромторга Денис Мантуров заявил об отсутствии намерений сократить производство SSJ-100 после ЧП в аэропорту Шереметьево 5 мая, в результате которого погиб 41 человек.