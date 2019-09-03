Минпромторг прокомментировал ситуацию с Sukhoi SuperJet на 75 мест

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В Минпромторге опровергли информацию об отказе от создания самолётов типа Sukhoi SuperJet на 75 мест (SSJ75).
Минпромторг прокомментировал ситуацию с Sukhoi SuperJet на 75 мест
  • Самолет Sukhoi Superjet. Архивное фото / © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В будущем при условии наличия развитой региональной системы ППО (послепродажного обслуживания. — RT), частных инвестиций и якорного заказа планируется запуск укороченной коммерческой версии (SSJ75)», — сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Кроме того, в Минпромторге заявили о разработке проекта отечественного двигателя ПД-8 на замену неэффективному, по мнению ведомства, французскому двигателю SAM 146.

Ранее в СМИ появилась информация, что Министерство промышленности и торговли России отказалось от идеи разработки самолёта Sukhoi SuperJet на 75 мест из-за отсутствия на него спроса.

В мае глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что производство самолётов Sukhoi Superjet 100 после чрезвычайного происшествия в аэропорту Шереметьево сокращать не планируется.

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