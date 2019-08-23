В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний
- РИА Новости
«Речь не идёт об отказе от самолётов SSJ-100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании», — цитирует представителя компании ТАСС.
По его словам, изменение интенсивности эксплуатации SSJ-100 со стороны Interjet связано с различными факторами, в том числе с экономической ситуацией в транспортной сфере Мексики.
«Производитель SSJ-100 и партнёры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика», — уточнил собеседник агентства.
Ранее «Ведомости» сообщали, что последняя иностранная авиакомпания, эксплуатирующая Sukhoi SuperJet 100, намерена продать самолёты из-за финансовых трудностей.