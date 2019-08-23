В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний

Короткая ссылка
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний
  • РИА Новости

«Речь не идёт об отказе от самолётов SSJ-100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании», — цитирует представителя компании ТАСС.

По его словам, изменение интенсивности эксплуатации SSJ-100 со стороны Interjet связано с различными факторами, в том числе с экономической ситуацией в транспортной сфере Мексики.

«Производитель SSJ-100 и партнёры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика», — уточнил собеседник агентства.

Ранее «Ведомости» сообщали, что последняя иностранная авиакомпания, эксплуатирующая Sukhoi SuperJet 100, намерена продать самолёты из-за финансовых трудностей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить