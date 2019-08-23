В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний

В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.

«Речь не идёт об отказе от самолётов SSJ-100 и их возврате. Прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании», — цитирует представителя компании ТАСС.

По его словам, изменение интенсивности эксплуатации SSJ-100 со стороны Interjet связано с различными факторами, в том числе с экономической ситуацией в транспортной сфере Мексики.

«Производитель SSJ-100 и партнёры программы активно работают с авиакомпанией. Сформирован пакет предложений, направленный на улучшение показателей эксплуатации SSJ-100 в парке мексиканского перевозчика», — уточнил собеседник агентства.

Ранее «Ведомости» сообщали, что последняя иностранная авиакомпания, эксплуатирующая Sukhoi SuperJet 100, намерена продать самолёты из-за финансовых трудностей.