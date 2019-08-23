В Кремле прокомментировали «отказ» мексиканской Interjet от SSJ-100

Возможный отказ мексиканской авиакомпании Interjet от Sukhoi Superjet 100 не ударит по имиджу авиастроения в России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у него, не бьёт ли по имиджу российского авиастроения возможная ситуация c Interjet, информирует РИА Новости.

«Мы не стали бы делать такие выводы. Вы знаете, что эта машина всё больше и больше эксплуатируется отечественными авиакомпаниями», — сказал он.

По его словам, по мере того, как самолётов будет становиться больше, будут улучшаться их параметры и характеристики.

«Международная авиационная конъюнктура — штука очень непростая... Разное случается, и это не повод для таких далеко идущих выводов», — заключил он.

Ранее газета «Ведомости», ссылаясь на источники, близкие к ОАК и Минтрансу, писала, что последняя эксплуатирующая SSJ-100 зарубежная авиакомпания Interjet приняла решение их продать.

В компании — производителе лайнеров, комментируя эти сообщения, отметили, что речи об отказе не идёт, «прорабатывается вопрос о частичном перераспределении флота авиакомпании».