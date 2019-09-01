В Минздраве Калмыкии подтвердили отравление детей ядохимикатами

Двое детей, госпитализированных после отравления ядохимикатами в Яшалтинском районе Калмыкии, находятся в тяжёлом состоянии в больнице, ещё один пострадавший скончался, сообщили в Минздраве республики.

«Произошла трагедия в частном домовладении в ночь на воскресенье (1 сентября. — RT) в Яшалтинском районе... Двое детей на лечении, состояние их тяжёлое, но стабильное. Погибла маленькая девочка, ей не было года», — цитирует представителя министерства ТАСС.

По предварительным данным, родители детей обрабатывали зерно от насекомых.

Ранее источник сообщил, что в Калмыкии трое детей в возрасте от года до трёх лет отравились ядохимикатами.

В конце июля агентство «Крыминформ» передавало, что Роспотребнадзор по Республике Крым и Севастополю приостановил работу лагеря «Берег» в Алуште из-за отравления детей.