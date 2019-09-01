В Минздраве Калмыкии подтвердили отравление детей ядохимикатами
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- РИА Новости
«Произошла трагедия в частном домовладении в ночь на воскресенье (1 сентября. — RT) в Яшалтинском районе... Двое детей на лечении, состояние их тяжёлое, но стабильное. Погибла маленькая девочка, ей не было года», — цитирует представителя министерства ТАСС.
По предварительным данным, родители детей обрабатывали зерно от насекомых.
Ранее источник сообщил, что в Калмыкии трое детей в возрасте от года до трёх лет отравились ядохимикатами.
В конце июля агентство «Крыминформ» передавало, что Роспотребнадзор по Республике Крым и Севастополю приостановил работу лагеря «Берег» в Алуште из-за отравления детей.