В Минздраве Калмыкии подтвердили отравление детей ядохимикатами

Короткая ссылка
Двое детей, госпитализированных после отравления ядохимикатами в Яшалтинском районе Калмыкии, находятся в тяжёлом состоянии в больнице, ещё один пострадавший скончался, сообщили в Минздраве республики.
В Минздраве Калмыкии подтвердили отравление детей ядохимикатами
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Произошла трагедия в частном домовладении в ночь на воскресенье (1 сентября. — RT) в Яшалтинском районе... Двое детей на лечении, состояние их тяжёлое, но стабильное. Погибла маленькая девочка, ей не было года», — цитирует представителя министерства ТАСС.

По предварительным данным, родители детей обрабатывали зерно от насекомых.

Ранее источник сообщил, что в Калмыкии трое детей в возрасте от года до трёх лет отравились ядохимикатами.

В конце июля агентство «Крыминформ» передавало, что Роспотребнадзор по Республике Крым и Севастополю приостановил работу лагеря «Берег» в Алуште из-за отравления детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить