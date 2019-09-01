Источник: в Калмыкии трое детей отравились ядохимикатами

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В Калмыкии трое детей были госпитализированы в связи с отравлением ядохимикатами, один из них скончался. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Источник: в Калмыкии трое детей отравились ядохимикатами
  • РИА Новости

«Трое детей в возрасте от года до трёх лет с симптомами отравления сегодня были доставлены в Яшалтинскую центральную районную больницу», — заявил источник.

По его словам, скончался годовалый ребёнок.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, дети отравились парами ядохимикатов после того, как их родители обработали подвал в доме для борьбы с насекомыми.

Состояние двух пострадавших оценивается как удовлетворительное.

В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.

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