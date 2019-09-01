Источник: в Калмыкии трое детей отравились ядохимикатами
- РИА Новости
«Трое детей в возрасте от года до трёх лет с симптомами отравления сегодня были доставлены в Яшалтинскую центральную районную больницу», — заявил источник.
По его словам, скончался годовалый ребёнок.
Он добавил, что, согласно предварительным данным, дети отравились парами ядохимикатов после того, как их родители обработали подвал в доме для борьбы с насекомыми.
Состояние двух пострадавших оценивается как удовлетворительное.
В июне URA.RU передавало, что на Урале начали проверку по факту массового отравления 60 воспитанников спортшколы и тренеров после ужина в поезде.