Скворцова прокомментировала ситуацию вокруг хирургов из Нижнего Тагила

Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова в беседе с «Российской газетой» прокомментировала ситуацию вокруг хирургов из Нижнего Тагила.

«По моему заданию в регионе работает комиссия Минздрава, Росздравнадзора и Федерального фонда ОМС. Там возмутительные вещи выявляются. Люди работали на 2,34 ставки», — заявила она.

Как рассказала Скворцова, у неё был период в жизни, когда приходилось дежурить по девять суток в месяц, и это очень тяжело. По словам министра, врач не успевает восстанавливаться между дежурствами.

«Поэтому будут приняты самые жёсткие меры. Мы надеемся, что это послужит примером для многих регионов нашей страны. Сейчас все эти хирурги согласились дальше работать и никуда не уйдут. Это абсолютно нормальные люди, с хорошей корпоративной психологией», — добавила она.

Ранее заведующий хирургическим отделением нижнетагильской ГКБ №1 Юрий Изотеев в беседе с URA.RU прокомментировал решение забрать заявления.

Главврачи двух городских медицинских учреждений отстранены от занимаемых должностей на время проверки.

В Кремле обратили внимание на ситуацию.