В Минприроды заявили о нехватке лесничих в России
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что лесом нужно заниматься, это безусловно. Для сравнения: в Советском Союзе было 85 тыс. лесничих, а на сегодняшний день — 23 тыс. Нам предстоит увеличить этот норматив, это точно, потому что хозяин в лесу должен появиться», — сказал он во время встречи со студентами в Ханты-Мансийске.
Вместе с этим министр добавил, что в нынешнем году лесных пожаров было зарегистрировано из расчёта на 1 млн га меньше, чем в прошлом, если учитывать контролируемые лесные массивы.
21 августа временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России.
8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.
1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.