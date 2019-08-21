Рослесхоз сообщил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в России

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Временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов заявил о стабилизации ситуации с лесными пожарами по всей России.
Рослесхоз сообщил о стабилизации ситуации с лесными пожарами в России
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«На сегодняшний день в зонах тушения площадь пожаров достаточно небольшая. Поэтому мы говорим, что ситуация стабилизирована и на территории всей Российской Федерации, и на территории трёх субъектов, на всей территории которых действует режим ЧС», — цитирует его РИА Новости.

Как указывает агентство, наибольшую площадь огонь охватил в Красноярском крае, где действуют 53 пожара на землях лесного фонда площадью почти 80 тыс. га.

Ранее Клинов заявлял о стабилизации ситуации с лесными пожарами в Сибири.

8 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров в ряде регионов.

1 августа в МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири.

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