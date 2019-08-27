В российском посольстве заявили об отсутствии запроса от сенатора Джонсона

Короткая ссылка
Российское посольство в Вашингтоне заявило, что американский сенатор-республиканец Рон Джонсон (от штата Висконсин), утверждающий, что ему отказали в визе в Россию, не обращался в диппредставительство.

«Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы посольства.

В диппредставительстве отметили, что безосновательность обвинений Джонсона не оставляет сомнений в том что он «настроен на конфронтацию». 

«Он искажает внешнюю политику России, допускает грубые выпады», — указано в тексте. 

Ранее сенатор Джонсон заявил об отказе в получении российской визы. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить