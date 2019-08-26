В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

Организаторы фестиваля Stenograffia и художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приняли решение убрать крест с граффити на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

«Креста на площади Первой Пятилетки не будет. Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей», — заявила представитель организаторов.

Ранее стало известно, что Лампас отложил визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протестов жителей.

В июле URA.RU передавало, что работа Лампаса в Екатеринбурге была испорчена работниками коммунальных служб во время ремонта пешеходного перехода.