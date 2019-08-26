В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
«Креста на площади Первой Пятилетки не будет. Это решение художника, потому что мы не хотим ссорить между собой людей», — заявила представитель организаторов.
Ранее стало известно, что Лампас отложил визит в Екатеринбург для восстановления своей испорченной работы из-за протестов жителей.
В июле URA.RU передавало, что работа Лампаса в Екатеринбурге была испорчена работниками коммунальных служб во время ремонта пешеходного перехода.