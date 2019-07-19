Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
- @pokraslampas / Instagram
Об этом информирует РИА новости, ссылаясь на организаторов фестиваля «Стенограффия».
«Будет восстановлена и по композиции, и по росписи», — говорится в сообщении.
Организаторы фестиваля также поблагодарили всех, «кто оперативно отреагировал на эту новость».
Сам Покрас Лампас отметил, что обязательно восстановит поверхность.
«Мы сейчас с командой фестиваля «Стенограффия» смотрим, какой был урон поверхности, потому что туда нанесли асфальт поверх плитки, что не совсем технологически правильно для площади, решаем, нужно ли это как-то удалять или очищать в первую очередь», — сказал он.
URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии Екатеринбурга передавало, что работа художника была испорчена коммунальщиками в ходе ремонта пешеходного перехода.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал возмутительной ситуацию и заявил, что произведение будет восстановлено.