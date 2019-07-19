Свердловский губернатор прокомментировал порчу работы Покраса Лампаса

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал возмутительной ситуацию с порчей работы художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) на площади в Екатеринбурге.
Свердловский губернатор прокомментировал порчу работы Покраса Лампаса
  • @pokraslampas / Instagram

«Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника», — написал он в своём Instagram.

Как отметил глава региона, работа была создана легально в рамках фестиваля «Стенограффия».

«Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее возмутительно», — добавил он.

Как передаёт URA.RU, ссылаясь на мэрию, работа была испорчена коммунальщиками в ходе ремонта пешеходного перехода.

Власти города подчеркнули, что произошедшее «по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо».

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