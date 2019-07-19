Свердловский губернатор прокомментировал порчу работы Покраса Лампаса
- @pokraslampas / Instagram
«Плохая история в Екатеринбурге: утром коммунальные работники Орджоникидзевского района зачем-то стали замазывать гудроном и асфальтом масштабную работу художника», — написал он в своём Instagram.
Как отметил глава региона, работа была создана легально в рамках фестиваля «Стенограффия».
«Разбираемся, что случилось. Будем думать, как восстановить произведение. Екатеринбург гордится своим уличным искусством, произошедшее возмутительно», — добавил он.
Как передаёт URA.RU, ссылаясь на мэрию, работа была испорчена коммунальщиками в ходе ремонта пешеходного перехода.
Власти города подчеркнули, что произошедшее «по вине отдельных недобросовестных работников недопустимо».