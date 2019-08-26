Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Короткая ссылка
Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.
Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
  • © RT

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля Stenograffia Анну Клец.

«Покрас Лампас свяжется с аудиторией по онлайн-связи. В силу того, что некоторые жители города не поддерживают работы, мы, как организаторы, решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог», — сказала она.

Ранее URA.RU передавало, что работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге была испорчена коммунальщиками в ходе ремонта пешеходного перехода.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что ситуация является возмутительной. 

Сам Покрас Лампас cказал, что приедет в Екатеринбург и восстановит свою работу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить