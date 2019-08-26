Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля Stenograffia Анну Клец.
«Покрас Лампас свяжется с аудиторией по онлайн-связи. В силу того, что некоторые жители города не поддерживают работы, мы, как организаторы, решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог», — сказала она.
Ранее URA.RU передавало, что работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге была испорчена коммунальщиками в ходе ремонта пешеходного перехода.
Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что ситуация является возмутительной.
Сам Покрас Лампас cказал, что приедет в Екатеринбург и восстановит свою работу.