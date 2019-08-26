Покрас Лампас решил отложить свой визит в Екатеринбург

Художник Покрас Лампас принял решение отложить свой визит в Екатеринбург, планируемый для восстановления его испорченной работы, в связи с протестом некоторых жителей.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля Stenograffia Анну Клец.

«Покрас Лампас свяжется с аудиторией по онлайн-связи. В силу того, что некоторые жители города не поддерживают работы, мы, как организаторы, решили взять небольшой промежуток времени, чтобы настроить диалог», — сказала она.

Ранее URA.RU передавало, что работа Покраса Лампаса в Екатеринбурге была испорчена коммунальщиками в ходе ремонта пешеходного перехода.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что ситуация является возмутительной.

Сам Покрас Лампас cказал, что приедет в Екатеринбург и восстановит свою работу.