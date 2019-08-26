Путин поправил слова врио главы Башкирии о продуктовом эмбарго России
- РИА Новости
Хабиров отметил, что французская компания Savencia начала строить в регионе предприятие по производству мягких сыров.
«Это крупнейшая французская компания. Поэтому к нам интерес сейчас большой», — добавил он.
Путин поинтересовался, идёт ли речь о влиянии ограничительных мер, введённых Россией в ответ на санкции.
«Селяне так и говорят: «Вы держитесь там, держите эти санкции, потому что это правда работает», — рассказал Хабиров.
После этого Путин поправил врио главы Башкирии.
«Это не санкции — это ответные меры», — заявил президент.
В июне Путин продлил действие продовольственного эмбарго для стран ЕС.
Как отмечали в ООН, потери Евросоюза от продуктового эмбарго оказались больше, чем ущерб России от европейских санкций.
О том, как изменился сельхозрынок России за пять лет продовольственного эмбарго, читайте в материале RT.