Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки по данному факту», — указывается в заявлении.
Отмечается, что при обнаружении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с появлением в СМИ информации о данном происшествии.
5 августа газета «Известия» сообщила, что Минздрав России прорабатывает возможность возрождения института цеховых и офисных врачей.