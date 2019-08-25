Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку

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Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Прокуратурой Тюменской области организовано проведение проверки по данному факту», — указывается в заявлении.

Отмечается, что при обнаружении оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с появлением в СМИ информации о данном происшествии.

5 августа газета «Известия» сообщила, что Минздрав России прорабатывает возможность возрождения института цеховых и офисных врачей.

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