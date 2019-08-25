В Тюмени начали проверку из-за отказа врачей принять пациентку

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Следственный комитет организовал доследственную проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
В Тюмени начали проверку из-за отказа врачей принять пациентку
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Тюменской области.

«Начата доследственная проверка по сообщению СМИ о том, что в одном из медицинских центров города Тюмени не оказали медицинскую помощь пациентке с отёком лёгких», — заявили в ведомстве.

По данным СМИ, утром 25 августа у жительницы Тюмени началась аллергическая реакция, прибывшие медики скорой помощи отвезли её в так называемую больницу водников, где девушку не приняли, сославшись на «окончание смены».

После этого пациентку доставили в областную больницу.

Следователи выехали в медицинское учреждение, где изымают необходимую документацию.

Ранее в Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета.

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