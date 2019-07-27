В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
«Один из врачей пытался успокоить пришедшего мужчину, однако тот на замечания не реагировал и вёл себя агрессивно», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
По данным ГТРК «Башкортостан», мужчина пришёл в морг в нетрезвом состоянии и со скандалом требовал отдать ему тело жены. В результате патологоанатому пришлось применить травматический пистолет.
Ранее «Реальное время» передавало, что в Мордовии СК проводит проверку по факту травмирования ребёнка после стрельбы из пневматического пистолета.