В Башкирии врач выстрелил в мужчину из травматического пистолета

В Башкирии сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента в одной из больниц Белорецка, где врач выстрелил в мужчину, который вёл себя агрессивно.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

«Один из врачей пытался успокоить пришедшего мужчину, однако тот на замечания не реагировал и вёл себя агрессивно», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что медик применил травматический пистолет. В результате мужчине понадобилась медицинская помощь, добавили в МВД.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По данным ГТРК «Башкортостан», мужчина пришёл в морг в нетрезвом состоянии и со скандалом требовал отдать ему тело жены. В результате патологоанатому пришлось применить травматический пистолет.

Ранее «Реальное время» передавало, что в Мордовии СК проводит проверку по факту травмирования ребёнка после стрельбы из пневматического пистолета.