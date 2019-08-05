СМИ: В России могут возродить институт цеховых и офисных врачей

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Минздрав России прорабатывает возможность возрождения института цеховых и офисных врачей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

Уточняется, что замруководителя аппарата правительства Ольга Кривонос подписала протокол совещания, на котором обсуждался данный вопрос.

Из документа, с которым ознакомилась редакция, следует, что Минздрав до 20 августа должен представить в кабмин «предложения по восстановлению и развитию системы оказания медицинской помощи на производстве», в том числе по совершенствованию законодательства.

Вместе с этим министерство также должно учесть позиции ряда других ведомств по этой теме, в частности, Минтруда, Роспотребнадзора и Федерального фонда ОМС (ФФОМС).

Уточняется, что все привлечённые к проработке вопроса ведомства должны представить в Минздрав дополнительные предложения, как стимулировать работодателей открывать медподразделения в компаниях. Например, предложено проработать вопрос оплаты труда врачей за счёт средств ОМС. 

В июне НСН сообщала, что ещё семь павильонов «Здоровая Москва» начали работать в столичных парках.

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