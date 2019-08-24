Аварийно севший в Подмосковье А321 вывезли с кукурузного поля

Специалисты полностью вывезли с кукурузного поля в Московской области все части самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.

«Эвакуация самолёта завершена. Последней с поля была вывезена кабина», — сказали в штабе.

Ранее в «Уральских авиалиниях» заявили, что эксперты завершили демонтаж самолёта A321.

Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.

16 августа российский президент Владимир Путин присвоил лётчикам самолёта Airbus А321 звания Героев России.

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях и посадил самолёт на площадку перед собой.