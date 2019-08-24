В Подмосковье завершили демонтаж севшего в поле самолёта A321

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В Московской области завершён демонтаж самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле.
В Подмосковье завершили демонтаж севшего в поле самолёта A321
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Части самолёта вывозятся с поля», — заявили в «Уральских авиалиниях».

Как информирует Интерфакс со ссылкой на представителя авиакомпании, с поля убрали кабину и хвост самолёта.

«Кабину и хвост утянули к шоссе. Погрузка будет производиться там», — сообщил он.

Ранее в «Уральских авиалиниях» заявили, что Airbus A321 будет утилизирован. Как передавал телеканал «360», специалисты уже начали разбирать самолёт.

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