В Подмосковье завершили демонтаж севшего в поле самолёта A321

В Московской области завершён демонтаж самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа совершил аварийную посадку на кукурузном поле.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

«Части самолёта вывозятся с поля», — заявили в «Уральских авиалиниях».

Как информирует Интерфакс со ссылкой на представителя авиакомпании, с поля убрали кабину и хвост самолёта.

«Кабину и хвост утянули к шоссе. Погрузка будет производиться там», — сообщил он.

Ранее в «Уральских авиалиниях» заявили, что Airbus A321 будет утилизирован. Как передавал телеканал «360», специалисты уже начали разбирать самолёт.