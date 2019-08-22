Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами

Самолёт А321, совершивший аварийную посадку в Московской области, разрежут на месте инцидента — в поле — и утилизируют. Об этом заявили в оперативном штабе по ликвидации последствий происшествия.

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РИА Новости

«Подготовительные работы завершены, откачали более 2,5 тонны остававшегося в баках топлива. В ближайшие часы начнутся работы по резке самолета с помощью гидравлических ножниц», — приводит ТАСС сообщение. Как отмечается, работы планируется завершить до понедельника, 26 августа. Ранее в «Уральских авиалиниях» заявили, что Airbus A321 будет утилизирован. Как передавал телеканал «360», специалисты уже начали разбирать самолёт.