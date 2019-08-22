Аварийно севший A321 разрежут в поле гидравлическими ножницами
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- РИА Новости
«Подготовительные работы завершены, откачали более 2,5 тонны остававшегося в баках топлива. В ближайшие часы начнутся работы по резке самолета с помощью гидравлических ножниц», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, работы планируется завершить до понедельника, 26 августа.
Ранее в «Уральских авиалиниях» заявили, что Airbus A321 будет утилизирован. Как передавал телеканал «360», специалисты уже начали разбирать самолёт.