Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321

Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолёт с неработающими двигателями в поле вблизи аэропорта Жуковский 15 августа.

«Для нормальных людей у горя и радости не бывает национальности и других привязок. И героизм — такая же категория. Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы», — написал он в Facebook.

Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.

16 августа российский президент Владимир Путин присвоил лётчикам самолёта Airbus А321 звания Героев России.

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях и посадил самолёт на площадку перед собой.