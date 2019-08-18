Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321

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Депутат Верховной рады Евгений Мураев восхитился подвигом пилотов Airbus А321 «Уральских авиалиний», которые посадили самолёт с неработающими двигателями в поле вблизи аэропорта Жуковский 15 августа.
Депутат Рады восхитился подвигом пилотов А321
  • © Агенство городских новостей «Москва»

«Для нормальных людей у горя и радости не бывает национальности и других привязок. И героизм — такая же категория. Ты просто гордишься людьми, совершившими подвиг. Уважаешь их за то, что не струсили и просто смогли. Чтишь за спасённые жизни. Молодцы», — написал он в Facebook.

Утром 15 августа самолёт Airbus А321 «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский после отказа обоих двигателей, связанного, по предварительным данным, с попаданием в них стаи чаек.

16 августа российский президент Владимир Путин присвоил лётчикам самолёта Airbus А321 звания Героев России

Заслуженный пилот России Константин Онохин в беседе с ФАН отметил, что командир А321 принял абсолютно верное решение в данных условиях и посадил самолёт на площадку перед собой.

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