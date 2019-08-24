В Ижевске возбудили дело по факту наезда автобуса на трубопровод
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- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Удмуртии.
«По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека»)», — цитирует представителя ведомства ТАСС.
Водитель автобуса был направлен на экспертизу, результаты которой показали, что он был трезв.
ДТП произошло вечером 23 августа на пересечении улиц Новоажимого и Азина.
Ранее прокуратура Удмуртии начала проверку относительно соблюдения перевозчиком правил дорожного движения.
В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани отметили снижение числа аварий по вине водителей автобусов.