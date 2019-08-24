В Ижевске возбудили дело по факту наезда автобуса на трубопровод

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В Ижевске возбудили уголовное дело по факту столкновения пассажирского автобуса с трубопроводом с горячей водой, в результате которого, по последним данным, пострадали 25 человек, шестеро из них были госпитализированы.
В Ижевске возбудили дело по факту наезда автобуса на трубопровод
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Удмуртии.

«По данному ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью человека»)», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Водитель автобуса был направлен на экспертизу, результаты которой показали, что он был трезв.

ДТП произошло вечером 23 августа на пересечении улиц Новоажимого и Азина.

Ранее прокуратура Удмуртии начала проверку относительно соблюдения перевозчиком правил дорожного движения.

В конце июля «Реальное время» передавало, что в Казани отметили снижение числа аварий по вине водителей автобусов.

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