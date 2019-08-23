В Ижевске при наезде автобуса на трубопровод пострадали 20 человек
- РИА Новости
«В результате ДТП, предварительно, пострадали 20 человек, погибших нет. На место ДТП направлены службы экстренного реагирования», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошёл в 18:30 (17:30 мск) на пересечении улиц Новоажимого и Азина.
«Водитель автобуса «НефАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода», — цитирует представителя ГИБДД агентство.
В результате ДТП пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести.
Ранее в результате столкновения автобуса со зданием в Перми погиб один человек и 35 пострадали.
Также сообщалось, что 11 человек пострадали после столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.