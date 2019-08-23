В Ижевске при наезде автобуса на трубопровод пострадали 20 человек

В Ижевске при столкновении пассажирского автобуса с трубопроводом пострадали 20 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

«В результате ДТП, предварительно, пострадали 20 человек, погибших нет. На место ДТП направлены службы экстренного реагирования», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошёл в 18:30 (17:30 мск) на пересечении улиц Новоажимого и Азина.

«Водитель автобуса «НефАЗ» не справился с управлением и совершил наезд на опору воздушного трубопровода», — цитирует представителя ГИБДД агентство.

В результате ДТП пассажиры автобуса получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в результате столкновения автобуса со зданием в Перми погиб один человек и 35 пострадали.

Также сообщалось, что 11 человек пострадали после столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске.