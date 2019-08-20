В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

По меньшей мере 11 человек пострадали в результате столкновения автобуса и КамАЗа в Челябинске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ГИБДД по городу.

«20 августа в 01:10 по местному времени, по предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ — мужчина 1982 года рождения — совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. После этого автобус опрокинулся», — указывается в сообщении.

По уточнённым данным, среди пострадавших 17-летняя девушка.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четверо получили травмы.

Также в апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.