В Челябинске в ДТП с автобусом пострадали 11 человек
«20 августа в 01:10 по местному времени, по предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ — мужчина 1982 года рождения — совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом Peugeot. После этого автобус опрокинулся», — указывается в сообщении.
По уточнённым данным, среди пострадавших 17-летняя девушка.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Якутии в результате столкновения двух автомобилей на федеральной дороге «Лена» погибли пять человек, ещё четверо получили травмы.
Также в апреле URA.RU передавало, что шесть человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком в Тюменской области.