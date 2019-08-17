Власти Перми назвали предварительную причину ДТП с участием автобуса
- РИА Новости
«Водитель автобуса 53-го маршрута (перевозчик ООО «Дизель») не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.
17 августа на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание.
В ДТП пострадали 32 человека. Кроме того, один человек погиб.
СК начал проверку по факту инцидента.