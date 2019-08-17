Власти Перми назвали предварительную причину ДТП с участием автобуса

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Авария с участием автобуса в Перми, по предварительным данным, произошла из-за технической неисправности транспортного средства, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Власти Перми назвали предварительную причину ДТП с участием автобуса
  • РИА Новости

«Водитель автобуса 53-го маршрута (перевозчик ООО «Дизель») не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

17 августа на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание

В ДТП пострадали 32 человека. Кроме того, один человек погиб.

СК начал проверку по факту инцидента.

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