Власти Перми назвали предварительную причину ДТП с участием автобуса

Авария с участием автобуса в Перми, по предварительным данным, произошла из-за технической неисправности транспортного средства, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Водитель автобуса 53-го маршрута (перевозчик ООО «Дизель») не справился с управлением и допустил столкновение с бетонной стеной. По предварительной информации, это произошло из-за технической неисправности автобуса», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы.

17 августа на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание.

В ДТП пострадали 32 человека. Кроме того, один человек погиб.

СК начал проверку по факту инцидента.