В Перми сообщили о 32 госпитализированных после ДТП с автобусом

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Число пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Перми возросло до 32. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В Перми сообщили о 32 госпитализированных после ДТП с автобусом
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«По информации Министерства здравоохранения Пермского края, по состоянию на 20:20 (18:20 мск) один пассажир погиб, госпитализированы 32 пострадавших, из них десять детей (девять в состоянии средней степени тяжести, у одного ребёнка тяжёлое состояние), 22 взрослых (у пяти из них тяжёлое состояние)», — сообщили в ведомстве.

17 августа на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб.

СК начал проверку по факту инцидента.

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