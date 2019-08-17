СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Перми
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- РИА Новости
«Организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщили в ведомстве.
17 августа на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб.
Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в результате происшествия госпитализированы 22 человека.