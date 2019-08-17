СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Перми

Следственный комитет Пермского края организовал доследственную проверку по факту ДТП в Перми. Об этом информирует РИА Новости.

«Организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщили в ведомстве.

17 августа на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в результате происшествия госпитализированы 22 человека.