СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Перми

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Следственный комитет Пермского края организовал доследственную проверку по факту ДТП в Перми. Об этом информирует РИА Новости.
СК начал проверку по факту ДТП с автобусом в Перми
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Организовано проведение проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщили в ведомстве.

17 августа на улице Новогайвинской водитель автобуса врезался в здание. По предварительной информации, в результате ДТП один человек погиб.

Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что в результате происшествия госпитализированы 22 человека

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