В Казани заявили о снижении числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов

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Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов в Казани сократилось на 25% за первые шесть месяцев 2019 года, передаёт «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В Казани заявили о снижении числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов
  • РИА Новости

Об этом заявил в ходе «делового понедельника» заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.

По его словам, с марта для подвижного состава городского общественного транспорта действует дополнительный скоростной режим — не выше 55 км/ч.

«В результате за четыре месяца количество превышений данного скоростного режима сократилось в пять раз», — отметил Шакиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года.

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