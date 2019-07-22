В Казани заявили о снижении числа ДТП, произошедших по вине водителей автобусов
- РИА Новости
Об этом заявил в ходе «делового понедельника» заместитель руководителя исполкома Ильдар Шакиров.
По его словам, с марта для подвижного состава городского общественного транспорта действует дополнительный скоростной режим — не выше 55 км/ч.
«В результате за четыре месяца количество превышений данного скоростного режима сократилось в пять раз», — отметил Шакиров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области заявили о снижении уровня аварийности на дорогах с начала 2019 года.