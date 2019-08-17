Возбуждено уголовное дело после ДТП с автобусом в Перми

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса в Перми, в результате которого погиб один человек и пострадали по меньшей мере 32. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

«По признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК России, возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие», — указывается в сообщении.

17 августа на Новогайвинской улице водитель автобуса врезался в здание. В результате ДТП один человек погиб, по меньшей мере 32 пострадали.

СК начал проверку по факту случившегося. Как сообщили в мэрии города, по предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности автобуса.