Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 35

Число пострадавших в результате крупного ДТП с автобусом в Перми достигло 35 человек.

Как сообщается на сайте мэрии Перми, по уточнённым данным, в результате ДТП госпитализированы 35 человек, девять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что в течение учебного года за пострадавшими в дорожной аварии детьми будут наблюдать психологи в детских садах и школах.

17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.