Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 35

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Число пострадавших в результате крупного ДТП с автобусом в Перми достигло 35 человек.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 35
  • © ОГИБДД УМВД России по г. Перми

Как сообщается на сайте мэрии Перми, по уточнённым данным, в результате ДТП госпитализированы 35 человек, девять из них находятся в тяжёлом состоянии.

Отмечается, что в течение учебного года за пострадавшими в дорожной аварии детьми будут наблюдать психологи в детских садах и школах.

17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.

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