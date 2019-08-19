Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 35
- © ОГИБДД УМВД России по г. Перми
Как сообщается на сайте мэрии Перми, по уточнённым данным, в результате ДТП госпитализированы 35 человек, девять из них находятся в тяжёлом состоянии.
Отмечается, что в течение учебного года за пострадавшими в дорожной аварии детьми будут наблюдать психологи в детских садах и школах.
17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.