Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса пройдёт медосвидетельствование

Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Перми, был опрошен и отправлен на медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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«Водителя автобуса увезли с места происшествия и опросили, отправили на медицинское освидетельствование. Врачи должны скоро выдать акт», — рассказали РИА Новости в ведомстве. По уточнённым данным, водитель автобуса получил травмы в результате ДТП. 17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. Как сообщили в региональном Минздраве, в ДТП пострадали 32 человека. Кроме того, один человек скончался. СК начал проверку по факту инцидента.