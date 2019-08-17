Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса пройдёт медосвидетельствование

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Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Перми, был опрошен и отправлен на медицинское освидетельствование. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса пройдёт медосвидетельствование
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«Водителя автобуса увезли с места происшествия и опросили, отправили на медицинское освидетельствование. Врачи должны скоро выдать акт», — рассказали РИА Новости в ведомстве.

По уточнённым данным, водитель автобуса получил травмы в результате ДТП.

17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства.

Как сообщили в региональном Минздраве, в ДТП пострадали 32 человека. Кроме того, один человек скончался.

СК начал проверку по факту инцидента.

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