Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса пройдёт медосвидетельствование
- @ogibdd_perm
- vk.com
«Водителя автобуса увезли с места происшествия и опросили, отправили на медицинское освидетельствование. Врачи должны скоро выдать акт», — рассказали РИА Новости в ведомстве.
По уточнённым данным, водитель автобуса получил травмы в результате ДТП.
17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства.
Как сообщили в региональном Минздраве, в ДТП пострадали 32 человека. Кроме того, один человек скончался.
СК начал проверку по факту инцидента.