В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с тремя погибшими
- РИА Новости
По данным местного управления МВД, вечером в среду, 24 июля, на 1086-м километре трассы М4 «Дон» водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris. Иномарка после удара врезалась в большегруз Mercedes.
Погибли водитель и двое пассажиров Hyundai. Находившийся в этой же машине ребёнок госпитализирован.
Устанавливаются обстоятельства ДТП.
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