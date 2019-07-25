В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с тремя погибшими

В Ростовской области организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, сообщает Newinform.

По данным местного управления МВД, вечером в среду, 24 июля, на 1086-м километре трассы М4 «Дон» водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris. Иномарка после удара врезалась в большегруз Mercedes.

Погибли водитель и двое пассажиров Hyundai. Находившийся в этой же машине ребёнок госпитализирован.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

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