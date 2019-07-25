В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с тремя погибшими

Короткая ссылка
В Ростовской области организовали проверку по факту ДТП с тремя погибшими и одним пострадавшим, сообщает Newinform.
В Ростовской области проводят проверку по факту ДТП с тремя погибшими
  • РИА Новости

По данным местного управления МВД, вечером в среду, 24 июля, на 1086-м километре трассы М4 «Дон» водитель грузовика MAN выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем Hyundai Solaris. Иномарка после удара врезалась в большегруз Mercedes.

Погибли водитель и двое пассажиров Hyundai. Находившийся в этой же машине ребёнок госпитализирован.

Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге повторно арестовали водителя, сбившего троих пешеходов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить