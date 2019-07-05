В Екатеринбурге повторно арестовали водителя, сбившего троих пешеходов

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В Екатеринбурге повторно арестовали 50-летнего Владимира Пузырёва, сбившего троих пешеходов. Об этом сообщает URA.RU.
В Екатеринбурге повторно арестовали водителя, сбившего троих пешеходов
  • РИА Новости

Водитель был освобождён из-под ареста по решению Ленинского суда. Он провёл на свободе неделю.

«Прокуратура не согласилась с решением Ленинского суда и подала апелляцию. Только что в Свердловском областном суде было принято решение вновь арестовать его. Пузырёва взяли под стражу прямо в зале суда», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Следователи сначала завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Теперь водителя обвиняют по статьям «Использование заведомо подложного документа», «Хулиганство с применением предметов в качестве оружия» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По словам Канатовой, Пузырёву грозит до 12 лет колонии.

Ранее сообщалось, что на момент ДТП водитель из-за болезни был пожизненно лишён прав, но обманом получил новые. Материалы по использованию поддельных прав выделены в отдельное дело.

В феврале интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Якутии вынесли приговор обвиняемому в ДТП с девятью погибшими.

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