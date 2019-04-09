Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов

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Ленинский суд Екатеринбурга принял решение о мере пресечения для сбившего троих пешеходов в ноябре 2018 года 50-летнего водителя, срок ареста которого заканчивался 13 апреля. Об этом сообщает URA.RU.
Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов
  • РИА Новости

На заседании стало известно, что водитель частично признал вину.

Следователь просил продлить арест до 14 июля, но суд решил оставить обвиняемого в СИЗО до 13 мая.

На момент ДТП водитель из-за болезни был пожизненно лишён прав, но обманом получил новые. Материалы по использованию поддельных прав выделены в отдельное дело.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Якутии вынесли приговор обвиняемому в ДТП с девятью погибшими.

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