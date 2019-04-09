Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов

Ленинский суд Екатеринбурга принял решение о мере пресечения для сбившего троих пешеходов в ноябре 2018 года 50-летнего водителя, срок ареста которого заканчивался 13 апреля. Об этом сообщает URA.RU.

РИА Новости

На заседании стало известно, что водитель частично признал вину. Следователь просил продлить арест до 14 июля, но суд решил оставить обвиняемого в СИЗО до 13 мая. На момент ДТП водитель из-за болезни был пожизненно лишён прав, но обманом получил новые. Материалы по использованию поддельных прав выделены в отдельное дело. Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Якутии вынесли приговор обвиняемому в ДТП с девятью погибшими.