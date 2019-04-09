Суд в Екатеринбурге оставил в СИЗО водителя, сбившего троих пешеходов
- РИА Новости
На заседании стало известно, что водитель частично признал вину.
Следователь просил продлить арест до 14 июля, но суд решил оставить обвиняемого в СИЗО до 13 мая.
На момент ДТП водитель из-за болезни был пожизненно лишён прав, но обманом получил новые. Материалы по использованию поддельных прав выделены в отдельное дело.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что в Якутии вынесли приговор обвиняемому в ДТП с девятью погибшими.