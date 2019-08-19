Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 33

Число пострадавших в результате крупного ДТП с автобусом в Перми выросло до 33 человек.

«По информации на 14:00 (12:00 мск) 18 августа, 33 пострадавших госпитализированы, среди них девять детей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Министерства здравоохранения региона.

Отмечается, что ещё один человек в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в воскресенье, 18 августа.

17 августа на Новогайвинской улице в Перми автобус врезался в здание. По предварительным данным, авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело.