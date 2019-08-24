В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
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Уточняется, что автобус следовал по маршруту Жирновск — Москва.
По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда автомобиля Hyundai Solaris на встречную полосу.
«Водитель автомобиля и два пассажира скончались, ещё двое госпитализированы. В автобусе, в котором находились 26 человек, никто не пострадал», — заявили РИА Новости в полиции.
Среди погибших — мальчик 2009 года рождения.
Кроме того, пострадала девочка 2007 года рождения, она находится в реанимации.
Ранее в Ижевске начали проверку после того, как пассажирский автобус врезался в трубопровод с горячей водой, пострадали 20 человек.
URA.RU также передавало, что в результате аварии в Свердловской области погибли двое сотрудников полиции.