В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека

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В Новоаннинском районе Волгоградской области автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с рейсовым автобусом, три человека погибли, ещё двое, в том числе ребёнок, госпитализированы. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
В Волгоградской области в ДТП с автобусом погибли три человека
  • © ГУ МВД России по Волгоградской области

Уточняется, что автобус следовал по маршруту Жирновск — Москва.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за выезда автомобиля Hyundai Solaris на встречную полосу.

«Водитель автомобиля и два пассажира скончались, ещё двое госпитализированы. В автобусе, в котором находились 26 человек, никто не пострадал», — заявили РИА Новости в полиции.

Среди погибших — мальчик 2009 года рождения.

Кроме того, пострадала девочка 2007 года рождения, она находится в реанимации.

Ранее в Ижевске начали проверку после того, как  пассажирский автобус врезался в трубопровод с горячей водой, пострадали 20 человек.

URA.RU также передавало, что в результате аварии в Свердловской области погибли двое сотрудников полиции.

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