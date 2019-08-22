Более 250 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Более 250 тыс. человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва» в столичных парках.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

В рамках первого этапа диспансеризации примерно 45 тыс. пациентов дополнительно побывали в поликлиниках по месту прикрепления.

«Традиционно женщины серьёзнее подходят к вопросу заботы о своём здоровье. Они составляют 66% от общего числа посетителей медицинских павильонов», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

На данный момент работают 46 павильонов. Они открыты с 8:00 до 22:00.

Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.