Более 250 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
В рамках первого этапа диспансеризации примерно 45 тыс. пациентов дополнительно побывали в поликлиниках по месту прикрепления.
«Традиционно женщины серьёзнее подходят к вопросу заботы о своём здоровье. Они составляют 66% от общего числа посетителей медицинских павильонов», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
На данный момент работают 46 павильонов. Они открыты с 8:00 до 22:00.
Ранее телеканал «360» сообщал, что более 1,2 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала 2019 года.