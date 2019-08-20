СК даст правовую оценку действиям семьи избитой в Ингушетии девочки

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Следственный комитет России по Ингушетии проведёт проверку законности действий родителей семилетней Аиши Ажиговой, находящейся на лечении в Москве после избиения, предположительно, своей тётей.
СК даст правовую оценку действиям семьи избитой в Ингушетии девочки
  • © Следственный комитет РФ

«В настоящее время на предмет наличия в действиях признаков состава преступления проверяются биологические родители потерпевшей», — цитирует региональное ведомство ТАСС.

Кроме того, организована проверка в отношении должностных лиц регионального Министерства здравоохранения, органов опеки и попечительства, а также МВД республики.

«По результатам расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям всех лиц, попавших в поле зрения следствия», — подчеркнули в следственном управлении.

Ранее мать избитой ингушской девочки заявила о намерении вернуть свою дочь.

7 августа в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля девочке провели ампутацию омертвевшей части правой руки, включая кисть и предплечье.

Аиша Ажигова была доставлена в больницу Ингушетии 4 июля со множественными телесными повреждениями. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. По подозрению в совершении преступления арестована тётя потерпевшей.

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